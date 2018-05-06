الزمر : ما لم تصحح الإخوان مسارها عليها بهذا الأمر؟

عبد القادر وحيد
طالب عبود الزمر عضو الهيئة العليا بحزب البناء والتنمية جماعة الإخوان المسلمين بتقويم تجربتها في الحكم بكل شفافية ، لتصحيح المسار.
وأضاف الزمر علي حسابه الشخصي علي تويتر إذا لم تقوّم جماعة الإخوان تجربتها في الحكم بكل شفافية ، وتعمم الفائدة على الجميع كل بحسبه ، وتتخذ من الإجراءات الفورية لتصحيح المسار ، وتعديل التمركز ، فأحرى بها تعليق نشاطها السياسي والاكتفاء بالدعوي لأن نجاح أي مشروع سياسي مستقبلي يرتكز بالأساس على خلاصة التجارب السابقة .
وأوضح أننا إذا سلّمنا بإخفاق جماعة الإخوان في تجربة الحكم والسياسة كأحد تطبيقات التيار الإسلامي ، فإنه من الإنصاف القول بأن المواطن المصري يشعر بغياب الجهود الإخوانية في المجال الخيري والخدمي ، فياليتهم عادوا أو سمح لهم بالعودة إليه.
كما أشار إلي أنه من أبجديات العمل السياسي ، أن تعتمد القيادة الخيار الراجح عندها بلا تجريم أو تخوين للاختيارات الأخرى ، حتى إذا احتاجت إلى الانتقال لإحداها أو التحالف مع القائلين بها وجدت الباب مواربا.
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