تعرف على أول نقابة عمالية مستقلة تفوز بتقنين أوضاعها

06 مايو 2018 - 01:56 م

أعلنت دار الخدمات النقابية والعمالية المعنية بشئون العمال والنقابات العمالية والتى يرأسها الحقوقى كمال عباس، عن القرار الصادر اليوم بتقنين أوضاع النقابة العامة للعلوم الصحية والتى أصبحت بهذا القرار أول نقابة مستقلة تخرج من عباءة الاتحاد الحكومي المعروف باتحاد نقابات عمال مصر.

وقالت الدار خلال بيان لها: "نجحت النقابة العامة للعلوم الصحية في توفيق أوضاع 15 لجنة من لجانها النقابية بواقع 20 ألفا و300 عامل لتكون بذلك أول نقابة عامة من خارج الاتحاد "الحكومي" تتمكن من تخطي كل العراقيل والممارسات البيروقراطية المعوقة التي لا تنفك تواجهها النقابات المستقلة منذ بدء مهلة توفيق الأوضاع التي حددها قانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية".

وأضافت الدار: "ومن جانبها تهنئ دار الخدمات النقابية والعمالية النقابة العامة للعلوم الصحية على صمودها وجهودها ونجاحها في توفيق أوضاعها، وتهيب دار الخدمات بكافة النقابات المستقلة بسرعة إتمام عملية توفيق الأوضاع خاصة وأن المتبقي على نهاية المهلة هو 8 أيام".