مكالمة هاتفية وراء مذبحة "الرحاب"

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كشفت مباحث القاهرة الجديدة عن بداية طرف خيط مجزرة الرحاب التي راح ضحيتها أسرة مكونة من أب وأم وثلاثة أبناء لافتة إلى أن الوالد تلقى اتصالاً هاتفيًا من أحد الأشخاص له مبلغ مالي لديه.

وأكدت تحريات المباحث أن الفرضية الأولى والأخيرة أمام فريق البحث هى الانتحار حيث وجد المسدس الذي ارتكب به الواقعة في يده، وطلقات الرصاص المستخدم في قتل الزوجة على "كنبة الريسبشن" والفتاة بطلقتين بجوارها، ثم ابنيه أحدهما في المطبخ والآخر في غرفة النوم.

وأفصح مصدر بتفاصيل المكالمة التي تلقاها الأب قبل ارتكاب المجزرة، إذ هدد فيها بقتل نفسه بالرصاص، إذا عاود المتصل مهاتفته، وخرج مذعوراً من مكتبه ممسكاً بسلاحه، وأطلق الرصاص على عائلته قائلا: "ملحقوش يهربوا من الرصاص".

وأمرت النيابة العامة بنقل جثامين الضحايا الى المشرحة، واستعجلت الصفة التشريحية وتقرير الطب الشرعي لكشف ملابساتها.


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