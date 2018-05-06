  • الأحد 06 مايو 2018
  • بتوقيت مصر03:24 م
بحث متقدم
كمال الهلباوي

قيادي إخواني للهلباوي: نقبل عذرك لو أنت مجنون

الرحاب

مكالمة هاتفية وراء مذبحة "الرحاب"

ميرال أكشنار

منافسة أردوغان: أتعهد بطرد السوريين من تركيا

الرحاب

الصور الأولى لضحايا مجزرة الرحاب

اليوم .. برشلونة يستضيف ريال مدريد في " كلاسيكو الأرض"

تشكيل الريال وبرشلونة في "كلاسيكيو الشرف" الليلة

الرحاب

أحد أقارب عائلة "الرحاب": "مرتكب المجزرة ليس الوالد"

عبود الزمر

الزمر : ما لم تصحح الإخوان مسارها عليها بهذا الأمر؟

كمال الهلباوي

خيري رمضان يعرض أخطر فيديو عن الهلباوي

صلاح

طائرة خاصة لنقل "صلاح" إلى لندن

علي بائع الفول

"لو كان معانا 10 آلاف جنيه كنا فتحنا محلات"

غدًا محاكمة 70 متهمًا بـ"لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة"

قضايا وحوادث

جنايات الجيزة تنظر اليوم تجديد حبس 91 متهمًا فى أحداث كلية الهندسة
ارشيفية

شيماء السيد

أخبار متعلقة
#

تأجيل محاكمة 70 متهما بـ "لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة

#

بدء محاكمة 70 متهما بـ "لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة"

#

تأجيل محاكمة 70 متهما بـ"لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة"

#

بدء محاكمة المتهمين بلجان المقاومة الشعبية بكرادسة

تنظر غدًا الاثنين محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة فى أكاديمية الشرطة، محاكمة 70 متهمًا فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة ".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار واسامة عبد الظاهر وأمانة سر أيمن القاضى  وأحمد رضا.

كانت النيابة العامة أسندت  للمتهمين وعددهم سبعين متهماً، إتهامات تأسيس و إدارة عصابة "لجنة المقاومة الشعيبة بناهيا وكرداسة) اانشأت على خلاف أحكام الدستور و القوانين كان الغرض منها الدعوة الى تعطيل أحكام الدستور و القوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها وقد كان الإرهاب وإستخدام العنف الوسيلة المستخدمة في تحقيق أغراض تلك الجماعة ، وقتل ثلالة مجني عليهم من بينهم أمين شرطة بقطاع الأمن الوطني ، وحيازة أسلحة نارية مششخنة وذخيرة ، وحيازىة مفرقاتTNT وإعانة على لفرار من وجه القضاء و إستعمال القوة و العنف ضد موظفيين عموميين


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل شاهدتم احتفالات آسيا بشيخ الأزهر ؟!

جمال سلطان

الإخوان وعنان.. كلام في"الوضاعة" التنظيمية!

محمود سلطان

تطوير التعليم.. رجوع إلى الخلف

فراج إسماعيل

أصل الداء.. والدواءسيرك ومقصلة للوزير (1)

حسام فتحي

العدو الضرورة..إبقاؤه..أو إختراعه!

د. هشام الحمامي

حول مسألة المصالحة

خالد الأصور
شارك معنا

اخترنا لك

» مفاجآت صادمة عن مجزرة عائلة "الرحاب"
» ممثلة إباحية تهدد الرئيس الأمريكي على الهواء
» تفاصيل رحلة الأهلي إلى الإمارات
» 17 مايو أول شهر رمضان
» مخبر خاص يلاحق زوجتى
» بالفيديو.. عقار راقص في الإسكندرية
» الوجبات السريعة تسبب مشكلات للحوامل.. تعرفى عليها
» القنوات الناقلة للقاء المصري وبطل موزمبيق
» بالصور.. منزل ملكة فرنسا مفتوح للزوار
» 5 طرق لإخفاء تجاعيد الفم
» هل الالتهام الذاتي لخلايا الجسم ينقص الوزن ويطيل العمر؟

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    03:38

  • شروق

    05:11

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:42

  • عشاء

    20:12

من الى
محمود فؤاد مدير المركز المصرى للحق فى الدواء
غلاء الأسعار في مصر (ارشيفية)
زينب الغزالي
أحمد ماهر
الإخوان في قفص الاتهام