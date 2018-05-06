"معروف" حكمًا للقاء الزمالك والإسماعيلي بالكأس

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استقرت لجنة الحكام برئاسة عصام عبد الفتاح، على إسناد مباراة الزمالك والإسماعيلي للحكم الدولي محمد معروف في نصف نهائي كأس مصر والمقرر إقامتها مساء غدٍ الاثنين باستاد برج العرب بالإسكندرية.

وكانت اللجنة فضلت بين الثلاثي الدولي محمد فاروق ومحمد معروف ومحمد عادل، بالإضافة إلى ارتباط الثنائي أمين عمر ومحمود البنا بمباراة دولية بالقارة السمراء.

كما تم استبعاد كل من محمد الحنفى، لأنه أدار مباراة القمة الأخيرة  بين الأهلى والزمالك.


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