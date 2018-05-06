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الحكم بإعادة إجراءات محاكمة متهمين بأحداث عنف كرادسة

قضايا وحوادث

محكمة
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محاكمة

كرداسة

حكم

متهمين

قررت الدائرة 5 إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة إعادة إجراءات حجز محاكمة المتهمين محمود صلاح فارس ومحمد نجاح احمد محمد جاد المقضى عليهما بعقوبة  السجن المشدد 10 سنوات غيابياً فى القضية المعروفه إعلامياً بـ "أحداث عنف كرداسة".. وذلك لجلسة 20 يونيو المقبل للنطق بالحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة وعضوية المستشارين محمد محمد النجدي وعبدالرحمن صفوت الحسيني وسكرتارية أحمد صبحي عباس .

وكانت المحكمة أصدرت حكمها بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 15 سنة ومعاقبة 9 آخرين بالسجن 10 سنوات وبراءة آخر فى اتهامهم بالتجمهر واستعراض القوة وحيازة سلاح وذخير بدون ترخيص فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث عنف  كرداسة".

وكانت المحكمة أصدرت حكمها حضوريًا على كل من محمد إبراهيم محمد عبد الحميد بالسجن المشدد 15 سنة ومعاقبة عثمان عبد الفتاح محمد ومحمود صلاح محمد فارس و نجاح احمد محمد جاد وكمال محمد جمعة ومحمود سعيد الدوح ومحمد فرحات أبوروق ونجاح أحمد محمد جاد ومحمود السيد السيد عامر ومصطفى محمد بالسجن المشدد كما قضت حضوريا ببراءة محمود حنفى محمود السيد زايد.

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