«راموس» يتدخل لحسم انتقال«محمد صلاح» للريال

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كشف صحيفة "ديلى ستار" الإنجليزية، عن رغبة سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد، في ضم محمد صلاح، مهاجم ليفربول والمنتخب الوطني، إلى صفوف النادي الملكي، في الميركاتو الصيفي المقبل.

وذكرت الصحيفة الإنجليزية، أن سيرجيو راموس أبدى موافقته على مخطط إدارة ريال مدريد بعقد صفقة تبادلية مع ليفربول، تقضى بحصول النادى الملكى على خدمات محمد صلاح نظير رحيل الجناح الويلزى جاريث بيل لصفوف "الريدز" بجانب مبلغ من المال.

وأضافت الصحيفة أن سيرجيو راموس حريص على انضمام محمد صلاح إلى كتيبة ريال مدريد المدججة بالنجوم، لاسيما أن فلورنتينو بيريز، رئيس النادى، سيبذل محاولات عديدة من أجل ضم اللاعب المصرى.

وأشارت الصحيفة إلى أن العائق الوحيد الذى يهدد إتمام الصفقة هو رغبة جاريث بيل فى العودة إلى ناديه الأصلى توتنهام بدلاً من ليفربول.

وسجل محمد صلاح مع نادى ليفربول بمختلف المسابقات الإنجليزية والأوروبية هذا الموسم 43 هدفًا، ليحتاج إلى تسجيل 4 أهداف لمعادلة الرقم القياسى كأكثر لاعب يسجل أهدافًا لنادى ليفربول فى موسم واحد على مدار التاريخ، والذى يحمله الأسطورة إيان راش، برصيد 47 هدفًا موسم 1983- 1984.


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