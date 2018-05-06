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بث مباشر.. مباراة ليفربول «صلاح» وتشيلسي
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تشكيل الريال وبرشلونة في "كلاسيكيو الشرف" الليلة
أمير سعد
يقوم موقع "المصريون"، بتقديم خدمة البث المباشر لجميع الأحداث الرياضية في العالم.
ويقدم اليوم بث مباشر لمباراة ليفربول وتشيلسي في بطولة الدوري الإنجليزي.
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