رامز جلال يكشف الستار عن برنامجه الجديد في رمضان

06 مايو 2018 - 04:33 م

نشر الفنان رامز جلال البوستر الدعائى لبرنامجه الجديد "رامز تحت الصفر"، عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وكتب رامز جلال، قائلا: "بسم الله توكلنا على الله، اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى أله وصاحبه وسلم وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر والله المستعان رامز تحت الصفر رمضان 2018".

وتعتمد فكرة البرنامج على إقناع الضيوف بالسفر إلى روسيا من المشاركة فى برنامج رياضى عن البطولة، ويصور الضيوف الحلقة فى الثلج، وبعد فزع الضيف وخوفه يخرج له رامز فى هيئة "دب" وهو الحيوان المنتشر فى روسيا، ويخرج منه ليكشف عنه شخصيته للضيوف.