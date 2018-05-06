مساعٍ إسرائيلية لترشيح نتنياهو لـ«نوبل»

06 مايو 2018 - 04:49 م

رشح حزب الليكود الإسرائيلي، رئيس وزارء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو، لجائزة نوبل للسلام هذا العام، معتبرًا أن الأخير لفت نظر العالم إلى تهديدات إيران النووية.

وأرسل ليئور هراري، هو ناشط في الحزب، رسالة للفائزين الإسرائيليين بجائزة نوبل في السنوات الماضية، وناشدهم لاختيار نتنياهو مرشحا لجائزة نوبل للسلام، قائلًا "أعتقد أن على الجميع أن يشكر نتنياهو لأنه كشف مؤامرة دولة عدوة تهدد العالم المتقدم".

وفق رأي هراري، ستكون الجائزة التي سيحصل عليها نتنياهو جائزة للموساد والمنظمات الأخرى أيضا المسؤولة عن الكشف عن المؤامرة الإيرانية، وأضاف: "لقد نجح في إثارة العالم العربي وجعله يفهم المشكلة التي يتعرض لها".

وأوضح هراري أنه في خطابه الأول في الكونجرس في عام 1996، حذر نتنياهو من التهديد النووي الإيراني، ما يشير إلى أنه في ذلك الحين فهم الوضع أكثر من سائر العالم. "هناك من يعمل بعد أن تطرأ مشكلة فقط"،"لقد فهم نتنياهو المشكلة مسبقا وعثر على الأدلة لإقناع مَن ثارت لديه شكوك"، حسب قوله.