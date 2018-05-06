لحوم سودانية بسعر 75 جنيهًا بالبحرالأحمر فى رمضان

06 مايو 2018 - 05:16 م

قال الدكتور فتحي سلمي مدير عام الطب البيطري بالبحر الأحمر، إن المحافظة وفرت لحومًا سودانية طازجة بسعر 75 جنيهًا للكيلو "ذبح اليوم"، وكلها لحوم تحت إشراف كامل من الطب البيطري.

وأضاف مدير عام الطب البيطري بالبحر الأحمر، أن اللحوم تم طرحها في منافذ البيع المخصصة بمدن المحافظة، وتم رفع حالة الطوارئ القصوى، استعدادًا لشهر رمضان الكريم، من خلال تكثيف الحملات اليومية على الأسواق وثلاجات حفظ اللحوم والأسماك، للتأكد من صلاحيتها للاستخدام الآدمي.

وأكد مدير الطب البيطري بالبحر الأحمر، التنسيق مع مديرية التموين ومباحث التموين والجهات المختصة بالمحافظة، للرقابة على الأسواق، والتأكد من جودة منتجات اللحوم والأسماك بالمعارض التي تنظمها المحافظة، والمحلات التجارية استعدادًا لشهر رمضان، مشيرًا أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية، لتلقي شكاوى المواطنين والإبلاغ عن المخالفات، مشيرًا إلى وقف إجازات الأطباء البيطريين لتكثيف الرقابة على الأسواق.