تعرف على مواعيد السحور والإفطار وعدد ساعات الصيام في رمضان

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رمضان إمساكية شهر رمضان

نشر المعهد القومى للبحوث الفلكية إمساكية شهر رمضان لعام 1439 هجريا لمدينة القاهرة.

وكشفت الحسابات الفلكية التى أعدها معهد الفلك وفقًا للإمساكية التى تم إعدادها، أن أول أيام شهر رمضان فلكيًا الخميس 17 مايو وعدد الشهر 29 يومًا ليكون آخر أيام شهر رمضان الخميس 14 يونيو.

كما كشفت الحسابات الفلكية طبقًا للإمساكية أن أطول أيام رمضان من حيث عدد ساعات الصيام يكون يومى الأربعاء والخميس 13و 14 يونيو الموافقان 28 و 29 رمضان بإجمالي عدد ساعات صيام 16 ساعة صوم و10دقائق.

بينما أقصر أيام شهر رمضان من حيث عدد ساعات الصيام هو يوم 17 مايو الموافق أول أيام شهر رمضان بعدد ساعات صيام 15 ساعة و42 دقيقة.

وفيما يلى ننشر إمساكية شهر رمضان المعظم لعام 1439 هجريًا..


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