مبيض محارة يقتل والد زوجته لسرقة 120 جنيهًا

06 مايو 2018 - 05:28 م

قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة، اليوم، الأحد، على المتهم إبراهيم صالح، مبيض محارة، بالإعدام شنقًا، لاتهامه بقتل والد زوجته لسرقة 120 جنيهًا.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد القياتى القشيرى، وعضوية المستشارين حسن أبو الوفا، وعبد العزيز حبيب، وأمانة سر أيمن عبد اللطيف.

كشفت تحقيقات النيابة، قيام المتهم إبراهيم صلاح محمد بيومى، مبيض محارة، 40 سنة، محبوس، بقتل المجنى عليه محمد محمد فهمى، عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على إزهاق روحه بعدما ألف التقاعس عن السعى وراء الرزق الحلال حتى ألم به البلاء، وأصابه ضيق الحال فغلت نفسه الأمارة بالسوء وقطع أوصال الرحم خائنا، وخطط ليكون لدم قريبا سافكا فتوارى فى ظلام الليل، وانسل من مسكنه فاستقبله صهره غافلا عن الغدر الذى يضمره ذو النفس العصية، وبعدما آمنه على نفسه، آتى من غرفة الطعام بعصا فتاك، وباغته بدك رأسه بضربات قاسية، فهشم عظامها ومن بينها تدفقت الدماء، فسقط يرجف حتى وافته المنية على النحو المبين بالتحقيقات.