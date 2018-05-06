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حريق محدود في "فلنكات" السكة الحديد بالمنيا

قبلي وبحري

حريق
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حريق

الأمن

السكة الحديد

محفظة المنيا

أخمدت قوات الحماية المدنية، حريق محدود اندلع بفلنكات خط السكك الحديدية بالقرب من محطة القطارات بمدينة المنيا، وتبين أنه نشب بسبب تراكم بعض المخلفات والقمامة.

قال مصدر أمني، إن حريق محدود اندلع بخط السكك الحديدية، أمام جمعية الهلال الأحمر، بجوار الكوبري العالي، حيث نشبت النيران في فلنكات خشبية، وبعض مخلفات الأشجار، وتم التعامل مع الحريق بالدفع بـ3 سيارات إطفاء من الحماية المدنية، سيطرت علي ألسنة النيران وحالت دون امتدادها.

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