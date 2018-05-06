» بعد فخ «مكملين».. «عبدالعال» يحذر النواب

06 مايو 2018 - 06:03 م

حذر الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أعضاء البرلمان، من إجراء مداخلات أو الظهور على الفضائيات التابعة لجماعة الإخوان المسلمين، وذلك بعد إجراء النائب أحمد هريدي مداخلة على فضائية "مكملين"، دون علمه بحقيقة القناة.

وأكد النائب أحمد هريدي، خلال الجلسة العامة بالبرلمان، اليوم الأحد، أنه تعرض للتدليس والخداع، حيث فوجئ باتصال هاتفى يطلب منه إجراء مداخلة مع أحد بقناة "سكاى نيوز"، متابعا: "وافقت على إجراء المداخلة، للمعروف عن قناة سكاى نيوز، وتطرق الحديث فى الاستديو حول بعض الاتهامات بشأن عدم مساندة الفلاح أو الوقوف بجانبه أو اعتقال من يزرع الأرز بالمخالفة للقانون، وهذا ما نفيته نهائيا، لأن مجلس النواب يدعم الفلاح بكل قوة، ويدعم الزراعة المصرية بكل أنواعها".

وأضاف النائب "تم إنهاء المكالمة، وفوجئت باتصال من زوج ابنتى يخبرنى أننى أجريت مداخلة مع قناة مكملين الداعمة لجماعة الإخوان الإرهابية، وليس قناة سكاى نيوز، قناة الشياطين تستغل أسماء قنوات أخرى لاستغلال أسماء النواب فى الافتراءات التى تبثها عبر شاشاتها".

على صعيد آخر، قال "عبد العال"، إن بعض هذه القنوات تستخدم مداخلات النواب للتأثير سلبا على علاقات مصر الإقليمية والدولية، نظرا لما يتمتع به أعضاء مجلس النواب من صفة رسمية، متابعا: "أردت أن أضع الأمر تحت بصركم، فليس من المقبول أن يتواصل أعضاء برلمان 30 يونيو ويتفاعلوا مع القنوات المشبوهة، أرجو التدقيق فى القنوات التى تتصل بكم، والحرص كل الحرص فى التعامل بما يحفظ التوجهات المصرية".

وأضاف رئيس مجلس النواب فى حديثه خلال الجلسة، قائلا: "تتواصل هذه القنوات معكم دون علم إطلاقا من قبلكم بحقيقتها، فأحيانا يدعون أنهم يتصلون من قناه مصرية، ثم تُفاجأون بأنكم تظهرون بالصوت والصورة فى قناة أخرى، أرجو التدقيق، فالأمر بحاجة لإعادة النظر".