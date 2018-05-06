  • الأحد 06 مايو 2018
  • بتوقيت مصر06:44 م
بحث متقدم
عمرو الجارحي وزير المالية

وزير المالية: الدين العام تضاعف خمس مرات

ليفربول وتشيلسي

بث مباشر.. مباراة ليفربول «صلاح» وتشيلسي

الدكتور على عبدالعال

بعد فخ «مكملين».. «عبدالعال» يحذر النواب

الكويت

الكويت تقرر الاستغناء عن 10 آلاف وافد

عقار تاريخي بوسط البلد

بيع 23 عقارًا تاريخيًا لشركة خاصة

أردوغان وترامب

تركيا تهدد أمريكا بالانتقام

شادي أبو زيد

تفاصيل اعتقال بطل برنامج «أبلة فاهيتا»

الاعلى للجامعات

أزمة «الرئيس» تشعل «الأعلى للجامعات»

السفارة الإسرائيلية بالقاهرة

فيتو مصري على الاحتفال بتأسيس «دولة إسرائيل» بالقاهرة

نتنياهو

مساعٍ إسرائيلية لترشيح نتنياهو لـ«نوبل»

بعد فخ «مكملين».. «عبدالعال» يحذر النواب

الحياة السياسية

الدكتور على عبدالعال
الدكتور على عبدالعال

المصريون

أخبار متعلقة
#

«عبدالعال» يواجه «تزويغ» النواب بهذا القرار

#

"عبدالعال" منفعلًا على النواب: الوضع المائي خطير

#

بدءًا من الغد.. النواب في إجازة حتى الانتخابات الرئاسية

#

برلماني يتقدم بقانون "مواجهة الإلحاد" الأسبوع المقبل

البرلمان

مجلس النواب

مكملين

على عبدالعال

احمد هريدى

حذر الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أعضاء البرلمان، من إجراء مداخلات أو الظهور على الفضائيات التابعة لجماعة الإخوان المسلمين، وذلك بعد إجراء النائب أحمد هريدي مداخلة على فضائية "مكملين"، دون علمه بحقيقة القناة.  

وأكد النائب أحمد هريدي، خلال الجلسة العامة بالبرلمان، اليوم الأحد، أنه تعرض للتدليس والخداع، حيث فوجئ باتصال هاتفى يطلب منه إجراء مداخلة مع أحد بقناة "سكاى نيوز"، متابعا: "وافقت على إجراء المداخلة، للمعروف عن قناة سكاى نيوز، وتطرق الحديث فى الاستديو حول بعض الاتهامات بشأن عدم مساندة الفلاح أو الوقوف بجانبه أو اعتقال من يزرع الأرز بالمخالفة للقانون، وهذا ما نفيته نهائيا، لأن مجلس النواب يدعم الفلاح بكل قوة، ويدعم الزراعة المصرية بكل أنواعها".

وأضاف النائب "تم إنهاء المكالمة، وفوجئت باتصال من زوج ابنتى يخبرنى أننى أجريت مداخلة مع قناة مكملين الداعمة لجماعة الإخوان الإرهابية، وليس قناة سكاى نيوز، قناة الشياطين تستغل أسماء قنوات أخرى لاستغلال أسماء النواب فى الافتراءات التى تبثها عبر شاشاتها".

على صعيد آخر، قال "عبد العال"، إن بعض هذه القنوات تستخدم مداخلات النواب للتأثير سلبا على علاقات مصر الإقليمية والدولية، نظرا لما يتمتع به أعضاء مجلس النواب من صفة رسمية، متابعا: "أردت أن أضع الأمر تحت بصركم، فليس من المقبول أن يتواصل أعضاء برلمان 30 يونيو ويتفاعلوا مع القنوات المشبوهة، أرجو التدقيق فى القنوات التى تتصل بكم، والحرص كل الحرص فى التعامل بما يحفظ التوجهات المصرية".

وأضاف رئيس مجلس النواب فى حديثه خلال الجلسة، قائلا: "تتواصل هذه القنوات معكم دون علم إطلاقا من قبلكم بحقيقتها، فأحيانا يدعون أنهم يتصلون من قناه مصرية، ثم تُفاجأون بأنكم تظهرون بالصوت والصورة فى قناة أخرى، أرجو التدقيق، فالأمر بحاجة لإعادة النظر".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

في وداع خالد محيي الدين

جمال سلطان

الإخوان وعنان.. كلام في"الوضاعة" التنظيمية!

محمود سلطان

تطوير التعليم.. رجوع إلى الخلف

فراج إسماعيل

مُحاور لإبليس ... أم ناقل لرسائله؟

د. حازم حسني

أصل الداء.. والدواءسيرك ومقصلة للوزير (1)

حسام فتحي

العدو الضرورة..إبقاؤه..أو إختراعه!

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» «CNN» لـ«صلاح»: لماذا تُقبل الأرض؟.. هكذا رد
» مصرع وإصابة 52 في انقلاب أتوبيس بالمنيا
» «راموس» يتدخل لحسم انتقال«محمد صلاح» للريال
» «الصقر» يطالب بتنصيب «الخطيب» رئيسًا للزمالك
» إصابة وزير الداخلية الباكستانى فى محاولة اغتيال
» «كونتي» يعلن تشكيل تشيلسي لمباراة ليفربول
» استشهاد فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في غزة
» بعد فخ «مكملين».. «عبدالعال» يحذر النواب
» مفاجآت صادمة عن مجزرة عائلة "الرحاب"
» ممثلة إباحية تهدد الرئيس الأمريكي على الهواء
» تفاصيل رحلة الأهلي إلى الإمارات

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • عشاء

    08:12 م

  • فجر

    03:38

  • شروق

    05:11

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:42

  • عشاء

    20:12

من الى
محمود فؤاد مدير المركز المصرى للحق فى الدواء
غلاء الأسعار في مصر (ارشيفية)
زينب الغزالي
أحمد ماهر
الإخوان في قفص الاتهام