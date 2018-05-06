"النواب" يوافق على تخصيص 10 صوامع جديدة لتخزين القمح بالمنيا

06 مايو 2018 - 07:09 م

وافقت لجنة المقترحات والشكاوى بمجلس النواب، على تخصيص 10 صوامع جديدة لتخزين ما يقرب من 50 ألف طن من الأقماح المحلية والمقدمة من الدولة ضمن تخصيص 75 صومعة يتم إنشاؤها بمحافظات مصر.

وقال الدكتور سمير رشاد ابو طالب عضو مجلس النواب، إنه تقدم بطلب إلى على عبد العال رئيس المجلس بتخصيص 10 صوامع من الصوامع الجديدة لمحافظة المنيا بسبب وجود عجز شديد فى الصوامع المخصصة لتخزين القمح بالمحافظة تستوعب أكثر من 50 ألف طن.

وأشار ابو طالب، إلى أن الأسمنتية والترابية البالغ عددها 50 شونة لا تكفى لتخزين أقماح المحافظة، خاصة وأن المنيا تعد من أولى المحافظات فى إنتاج محصول القمح على مستوى الجمهورية.

وأوضح ابو طالب، أن الصوامع الجديدة ستسد العجز فى تخزين القمح المحلى والمستورد خاصة وأن مجلس النواب قد سبق ووافق على إنشاء مطحن جديد شرق النيل بمركز سمالوط بعد الانتهاء من إتمام كوبرى النيل العلوى بالمحافظة.