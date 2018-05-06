  • الأحد 06 مايو 2018
  • بتوقيت مصر08:36 م
بحث متقدم
ريال مدريد وبرشلونة

كلاسيكو الأرض.. بث مباشر لمباراة ريال مدريد وبرشلونة

جولدا مائير

«جولدا مائير» احتقرت المصريين واستيقظت على صدمة أكتوبر

إعلان برنامج "رامز تحت الصفر"

داعية سلفي: مشاهدة برنامج رامز جلال حرام شرعًا

شريف إسماعيل

رئيس الوزراء: رفع أسعار الطاقة قريبًا

النائب أحمد هريدى

«هريدي» يكشف تفاصيل سقوطه في فخ«مكملين»

طائرة المنتخب

حذف صورة «صلاح» من إعلانات المنتخب

عمرو الجارحي وزير المالية

وزير المالية: الدين العام تضاعف خمس مرات

الدكتور على عبدالعال

بعد فخ «مكملين».. «عبدالعال» يحذر النواب

شادي أبو زيد

تفاصيل اعتقال بطل برنامج «أبلة فاهيتا»

الكويت

الكويت تقرر الاستغناء عن 10 آلاف وافد

وفاة المفكر قدري حفني

آخر الأخبار

المفكر الدكتور قدري حفني
المفكر الدكتور قدري حفني

فتحي مجدي

أخبار متعلقة
#

التحقيق بواقعة وفاة سيدة أثناء عملية الولادة

#

وفاة نجل أحمد رمزي في لندن

#

قبر "فيلسوف الإسلام" يعاني من الإهمال الشديد

#

هكذا نعي الأسواني خالد توفيق: فقدنا كاتبا كبيرا ومثقفا

عين شمس

علم النفس

قدري حنفي

توفي المفكر الدكتور قدري حفني، أستاذ علم النفس السياسي بجامعة عين شمس بعد ظهر الأحد.

وقالت أسرة حفني إن الجنازة سوف تشيع غدًا عقب صلاة الظهر من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين.

وحنفي؛ أستاذ علم النفس في جامعة عين شمس، وأحد أبرز المتخصصين في علم النفس السياسي بالعالم العربي. وهو حاصل على درجة الدكتوراه في علم النفس من جامعة عين شمس عام 1974.

وشغل عدة مناصب أكاديمية بجامعات ومعاهد مصـر وعدد من الدول العربية، وأسس وتولى رئاسة وحدة الدراسات الاستراتيجية بجامعة عين شمس، وعمل مستشارًا لعدة مؤسسات عربية ودولية متخصصة، ومثّل مصـر في الملتقى الأوروبي العربي بأسبانيا، وشارك في مؤتمر مدريد للسلام في عام 1991، إلى جانب مشاركته في العديد من الفعاليات العربية والدولية.

له العديد من المؤلفات منها: حول التفسير النفسـي للتاريخ (1970)؛ رأي في نشأة علم النفس (1970)؛ الدراسات النفسية بين التشابه والاختلاف (1970)؛ علم النفس الصناعي والصـراع الطبقي (1971)؛ تجسيد الوهم: دراسة سيكولوجية للشخصية الإسـرائيلية (1971)؛ المراهقة... هل هي أزمة (1972). ونشـر له أيضاً العديد من الترجمات والدراسات والمقالات النفسية.

حصل في مصـر على جائزة الدولة التشجيعية في علم النفس (1972)، ووسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى (1973)، وجائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية (2000).


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

في وداع خالد محيي الدين

جمال سلطان

الإخوان وعنان.. كلام في"الوضاعة" التنظيمية!

محمود سلطان

تطوير التعليم.. رجوع إلى الخلف

فراج إسماعيل

مُحاور لإبليس ... أم ناقل لرسائله؟

د. حازم حسني

أصل الداء.. والدواءسيرك ومقصلة للوزير (1)

حسام فتحي

العدو الضرورة..إبقاؤه..أو إختراعه!

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر.. مباراة المصري وسونجو الموزمبيقي
» بالفيديو.. آرسنال يقسو على بيرنلي بخماسية
» «فالفيردى» يعلن تشكيل برشلونة لمباراة ريال مدريد
» «bbc» يقود هجوم ريال مدريد أمام برشلونة
» بمشاركة«صلاح».. ليفربول يسقط أمام تشيلسي
» وزير التعليم يدافع عن نظامه الجديد أمام البرلمان
» وفاة المفكر قدري حفني
» انتهاء التصويت فى الانتخابات البرلمانية اللبنانية
» «CNN» لـ«صلاح»: لماذا تُقبل الأرض؟.. هكذا رد
» مصرع وإصابة 52 سودانيًا في انقلاب أتوبيس بالمنيا
» «راموس» يتدخل لحسم انتقال«محمد صلاح» للريال

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • فجر

    03:37 ص

  • فجر

    03:38

  • شروق

    05:11

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:42

  • عشاء

    20:12

من الى
محمود فؤاد مدير المركز المصرى للحق فى الدواء
غلاء الأسعار في مصر (ارشيفية)
زينب الغزالي
أحمد ماهر
الإخوان في قفص الاتهام