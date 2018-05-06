حذف صورة «صلاح» من إعلانات المنتخب

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ابو ريدة

صلاح

أكد المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، إن الخلاف بين الجبلاية والنجم محمد صلاح، مهاجم ليفربول الإنجليزي، انتهى بعد إزالة أسباب الخلاف بينهما.

ونشر أبوريدة تغريدة على حسابه على موقع تويتر، قال فيها : «الجبلاية تزيل أسباب الخلاف مع محمد صلاح وترفع صوره من دعاية المنتخب».

وشهدت الفترة الماضية أزمة بين نجم نادي ليفربول الإنجليزي واتحاد الكرة المصري بسبب الحقوق التسويقية والدعائية الخاصة باللاعب، وخلاف بين الشركات الراعية للمنتخب واللاعب.

بدأت الأزمة عندما نشر وكيل أعمال اللاعب، رامي عباس، تغريدة على موقع تويتر أكد فيها أن هناك مشكلة كبيرة تواجه اللاعب مع الاتحاد المصري لكرة القدم بسبب استخدام الاتحاد لصورة صلاح مع شركة منافسة للشركة التي تمتلك الحقوق التسويقية للاعب.

ونشر الاتحاد المصري صورة لصلاح على الطائرة التي ستقل منتخب مصر لكأس العالم بروسيا، بجوار شعار شركة اتصالات منافسة للشركة التي تمتلك حقوق تسويق اللاعب ووقعت عقد رعاية معه، والتي طلبت إزالة صورة صلاح من على الطائرة، وعدم استخدام أي صور للاعب في حملات إعلانية في المستقبل بدون الحصول على موافقة اللاعب وممثليه.

وهو ما رفضه الاتحاد المصري الذي حصل على أموال ووقع عقود رعاية مع شركة الاتصالات الأخرى المنافسة وشركات إعلانية أخرى، تريد الإبقاء على صورة صلاح على الطائرة.

وأثارت تغريدة أبوريدة، عضو اللجنة التنفيذية للفيفا وعضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، ارتياحا كبيرا وردود أفعال ايجابية على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أنها ستساعد محمد صلاح في التركيز في مباراته الهامة اليوم أمام تشيلسي الإنجليزي، وفي مباريات كأس العالم المقبل.

ويتصدر صلاح قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 31 هدفا، متفوقا على هاري كين، في المركز الثاني برصيد 27 هدفا.

كما أحرز 43 هدفا لفريقه في كل البطولات التي شارك فيها هذا الموسم مع ليفربول، ويأمل عشاق صلاح أن يحافظ على الصدارة ويسجل المزيد من الأهداف، وكذلك ويقود ليفربول أيضا للفوز بدوري أبطال في المباراة النهائية المرتقبة أمام ريال مدريد الأسباني، 26 مايو/آيار الجاري.


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