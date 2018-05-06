  • الأحد 06 مايو 2018
  • بتوقيت مصر08:36 م
بحث متقدم
ريال مدريد وبرشلونة

كلاسيكو الأرض.. بث مباشر لمباراة ريال مدريد وبرشلونة

جولدا مائير

«جولدا مائير» احتقرت المصريين واستيقظت على صدمة أكتوبر

إعلان برنامج "رامز تحت الصفر"

داعية سلفي: مشاهدة برنامج رامز جلال حرام شرعًا

شريف إسماعيل

رئيس الوزراء: رفع أسعار الطاقة قريبًا

النائب أحمد هريدى

«هريدي» يكشف تفاصيل سقوطه في فخ«مكملين»

طائرة المنتخب

حذف صورة «صلاح» من إعلانات المنتخب

عمرو الجارحي وزير المالية

وزير المالية: الدين العام تضاعف خمس مرات

الدكتور على عبدالعال

بعد فخ «مكملين».. «عبدالعال» يحذر النواب

شادي أبو زيد

تفاصيل اعتقال بطل برنامج «أبلة فاهيتا»

الكويت

الكويت تقرر الاستغناء عن 10 آلاف وافد

«هريدي» يكشف تفاصيل سقوطه في فخ«مكملين»

الحياة السياسية

النائب أحمد هريدى
النائب أحمد هريدى

عصام الشربيني

أخبار متعلقة
#

سفير روسيا السابق بقطر:«ضربوني بالجزم على رأسي»

#

مزارع يفصل رأس صديقه في القليوبية

#

بالفيديو.. المصري يسقط أمام الاتحاد

#

لحظة استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال

البرلمان

مجلس النواب

مكملين

احمد هريدى

قال أحمد هريدي عضو مجلس النواب، إنه تعرض لما أسماها "عملية خداع" من جانب قناة "مكلمين"، التي تبث من تركيا، والتابعة لجماعة "الإخوان المسلمين".

وأضاف هريدي في تصريح إلى "المصريون": "أحد معدي البرامج قام بالاتصال به لأخذ رأيي في قضية معاناة الفلاح المصري، وأكد لي أنه من قناة "سكاي نيوز" العربية، إلا أنه وبعد إنهاء المداخلة فوجئت بزوج ابنتي يتصل بي ويخبرني أن أحد أصدقائه شاهد مداخلته الهاتفية مع قناة "مكملين" الإخوانية وليس قناة "سكاي نيوز العربية".

وأشار هريدي إلى أنه أصدر بيانًا اليوم ينفي فيه علمه أن تكون قناة "مكلمين" الإخوانية هي من أجرت معه المداخلة الهاتفية، لافتًا إلى أنه لو كان يعلم أن من يجري الاتصال به هي قناة "مكملين" لرفض على الفور إجراء المداخلة.

وتابع: "هذا الخداع من جانب إعلام الإخوان يؤكد أنهم فقدوا مصداقيتهم بين المصريين، ويتعمدون تضليل من خلال الكذب عليهم وإيهامهم بأنهم قنوات تعمل لصالح الشعب المصري وليس ضده".

وشدد هريدي على أن هذا "الخداع" من قبل "إعلام الإخوان" أفقده الثقة بالإعلام بصفة عامة و"إعلام الإخوان" بصفة خاصة، "لأنني لم أكن أعلم أن الإعلام الإخواني وصل إلى هذه الدرجة من الإسفاف والكذب والتضليل".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

في وداع خالد محيي الدين

جمال سلطان

الإخوان وعنان.. كلام في"الوضاعة" التنظيمية!

محمود سلطان

تطوير التعليم.. رجوع إلى الخلف

فراج إسماعيل

مُحاور لإبليس ... أم ناقل لرسائله؟

د. حازم حسني

أصل الداء.. والدواءسيرك ومقصلة للوزير (1)

حسام فتحي

العدو الضرورة..إبقاؤه..أو إختراعه!

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر.. مباراة المصري وسونجو الموزمبيقي
» بالفيديو.. آرسنال يقسو على بيرنلي بخماسية
» «فالفيردى» يعلن تشكيل برشلونة لمباراة ريال مدريد
» «bbc» يقود هجوم ريال مدريد أمام برشلونة
» بمشاركة«صلاح».. ليفربول يسقط أمام تشيلسي
» وزير التعليم يدافع عن نظامه الجديد أمام البرلمان
» وفاة المفكر قدري حفني
» انتهاء التصويت فى الانتخابات البرلمانية اللبنانية
» «CNN» لـ«صلاح»: لماذا تُقبل الأرض؟.. هكذا رد
» مصرع وإصابة 52 سودانيًا في انقلاب أتوبيس بالمنيا
» «راموس» يتدخل لحسم انتقال«محمد صلاح» للريال

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • فجر

    03:37 ص

  • فجر

    03:38

  • شروق

    05:11

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:42

  • عشاء

    20:12

من الى
محمود فؤاد مدير المركز المصرى للحق فى الدواء
غلاء الأسعار في مصر (ارشيفية)
زينب الغزالي
أحمد ماهر
الإخوان في قفص الاتهام