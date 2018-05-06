رئيس الوزراء: رفع أسعار الطاقة قريبًا

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قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تعمل على رفع دعم الطاقة وفق خطة محددة، وذلك ضمن منظومة الإصلاح الاقتصادي.

وأكد "إسماعيل" في تصريحات صحفية خلال اجتماعاته مع مسئولي صندوق النقد، اليوم الأحد، أن ملف إعادة هيكلة دعم الطاقة بدأ منذ 2014، مؤكدا أنه "خلال فترة زمنية سيتم رفع أكبر قدر ممكن من أسعار الطاقة وهذا ما نعمل عليه وفق خطة محددة".

وأضاف: "زيادة الأسعار العام الماضي فى الكهرباء والبنزين كان ضمن الخطة، أننا لم نحدد موعدا حتى الآن لزيادة أسعار الكهرباء والبنزين".


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