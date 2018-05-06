مقتل 17 شخصًا في انفجار داخل مسجد بأفغانستان

06 مايو 2018 - 07:39 م

أكد قائد شرطة إقليم خوست شرق أفغانستان، عبد المنان، أن 17 شخاصًا قتلوا وأصيب 34 آخرون بجروح جراء انفجار هز اليوم الأحد مسجدَا في المنطقة.

وسبق أن أوضح المتحدث باسم الشرطة المحلية، بصير بينا، أن المسجد كان يعج بالمصلين بعد صلاة العصر، كما أن المسجد يستخدم كمركز لتسجيل المقترعين في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وفقًا لـ"RT ".

ومن المتوقع أن تجري الانتخابات البرلمانية والمحلية في أفغانستان في أكتوبر المقبل.

وانطلقت عملية تسجيل الناخبين في البلاد في 14 إبريل الماضي.

واقترح الرئيس الأفغاني، أشرف غني، على حركة طالبان المتطرفة العودة إلى العملية السلمية المستمرة في البلاد بصفتها حركة سياسية وبالتالي المشاركة في الانتخابات المقبلة، غير أن الحركة رفضت الاقتراح.