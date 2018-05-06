داعية سلفي: مشاهدة برنامج رامز جلال حرام شرعًا

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رمضان

رامز جلال

افتاء

أفتى سامح عبدالحميد حمودة، الداعية السلفي، بحرمة مشاهدة برنامج رامز جلال المزمع إذاعته في رمضان، لافتًا إلى أن غرض البرنامج تافه لكسب الأموال.  

وقال "حمودة"، في تصريحات صحفية، إن برنامج رامز جلال يقوم على إخافة الناس وترويع الآمنين، ويعتمد على رعب وهلع شخصيات الحلقات، لكسب المال وزيادة الإعلانات، وتضييع شهر رمضان وإفساد روحانيات الصيام، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يحل لمسلم أن يُرَوع مسلمًا) صححه الألباني.

وأضاف: "ترويع المسلم من الظلم والتعدي، وهذا حرمته شديدة، قال المناوي في فيض القدير: ترويع المسلم حرام شديد التحريم.، وقد عدَّه بعض أهل العلم في الكبائر، كابن حجر الهيتمي في كتابه: الزواجر عن اقتراف الكبائر والشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتابه الكبائر".


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