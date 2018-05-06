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بعد سرقة قرطها الذهبي

ربة منزل تقتل طفلة وتحرقها داخل فرن بسبب الفقر

قضايا وحوادث

قتل
قتل

مصطفى صابر

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الاجهزة الامنية

أسيوط

سرقة قرطها الذهبي

مقتل طفله

رة منزل

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، من كشف تفاصيل واقعة حرق طفلة داخل فرن بلدى بقرية المعابدة بمركز أبنوب بمحافظة أسيوط، وتبين أن وراء إرتكاب الجريمة، هي ربة منزل دفعتها الحاجة للمال والظروف الصعبة لاستدراج الطفلة داخل منزلها وسرقة قرطها الذهبي.

وعثر أهالي أبنوب بمحافظة أسيوط، مساء السبت، على جثة الطفلة محترقة داخل فرن بلدى بمنزل أحد جيرانها، بعد أن حرر أهلها محضر شرطة بتغيبها.

 كان اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبنوب، يفيد ببلاغ من الأهالي بالعثور على جثة طفلة عمرها 6 سنوات، محترقة داخل فرن بلدي بأحد المنازل المجاورة لمنزلها بعد تغيبها عن المنزل.

 على الفور انتقلت قوات الأمن، وتبين أن الجثة للطفلة «شهد. ح. م. ع» 6 سنوات متغيبة عن المنزل، ومقيمة بذات القرية بجوار موقع البلاغ، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى أبنوب المركزي.

وأوضح مصدر أمني، أنها أثناء سرقة قرطها الذهبي والذي يزن 2 جرام ويقدر ثمنه 500 جنيه، صاحت الطفلة فكتمت أنفاسها وقررت التخلص منها عن طريق إشعال الفرن البلدي ووضع الطفلة داخله لتحترق ويدفن سرها.


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