الحكم فى أحداث العدوة 29 يوليو المقبل

06 مايو 2018 - 09:24 م

قررت محكمة جنايات المنيا، اليوم الأحد، حجز النطق بالحكم فى أحداث مدينة العدوة بمحافظة المنيا إلى جلسة 29 يوليو مع استمرار حبس 349 متهما حضوريا، وفق مصدر قضائى.

وقال المصدر إن المحكمة استمعت اليوم إلى مرافعة الدفاع عن المتهمين فى ثان محاكمة بعد قبول محكمة النقض بإعادة إجراءات محاكمتهم عقب الحكم الصادر فى 28 ابريل عم 2014.

وكانت محكمة جنايات المنيا قد نظرت اليوم محاكمة مرشد جماعة الإخوان محمد بديع و682 آخرين إلى جانب 150 متهما آخرين تم إضافتهم فى الأحداث التى وقعت بمدينة العدوة بمحافظة المنيا تزامنا مع قيام قوات الشرطة والجيش بفض اعتصامى رابعة والنهضة عام 2014.

وقال محامى مرشد جماعة الإخوان إن "هيئة المحكمة سوف تنال أجرا كبيرا يوم القيامة وأظن أنهم من المبشرين بالجنة"، فى إشارة إلى عدالة المحكمة فى الاستماع إلى مرافعة الدفاع التى استمرت أكثر من 8 ساعات متواصلة.