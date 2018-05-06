  • الأحد 06 مايو 2018
  • بتوقيت مصر10:28 م
بحث متقدم
ريال مدريد وبرشلونة

كلاسيكو الأرض.. بث مباشر لمباراة ريال مدريد وبرشلونة

شريف اسماعيل

حكومة «إسماعيل» تزف الغلاء إلى المصريين

الاخوان المسلمين في السجون

ماذا ينتظر الإخوان.. مصالحة أم عفوًا؟

الحرب بين إيران وإسرائيل

استنفار إسرائيلي استعدادًا لصواريخ إيران الانتقامية

سد النهضة

«القمة الثلاثية» الأمل الأخير لإنقاذ مفاوضات سد النهضة

خالد محيي الدين

«الصاغ الأحمر».. وداعًا آخر ضباط يوليو الديمقراطيين

جولدا مائير

«جولدا مائير» احتقرت المصريين واستيقظت على صدمة أكتوبر

إعلان برنامج "رامز تحت الصفر"

داعية سلفي: مشاهدة برنامج رامز جلال حرام شرعًا

النائب أحمد هريدى

«هريدي» يكشف تفاصيل سقوطه في فخ«مكملين»

طائرة المنتخب

حذف صورة «صلاح» من إعلانات المنتخب

استنفار إسرائيلي استعدادًا لصواريخ إيران الانتقامية

عرب وعالم

الحرب بين إيران وإسرائيل
الحرب بين إيران وإسرائيل

خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

إيران تمنع علماء السنة من السفر

#

المغرب يقطع علاقاته الدبلوماسية مع إيران ويطرد السفير

#

"الديهى" يطالب بإعادة ميثاق الجامعة العربية

#

7 قطاعات إيرانية تمول بشار الأسد بـ 1.7 مليار دولار سنويا

إسرائيل

سوريا

إيران

حرب

هجمات

 استنفر جيش الاحتلال الإسرائيلي قواته، مساء اليوم الأحد، استعدادًا للرد على هجمات صاروخية إيرانية محتملة من الأراضي السورية، وفق ما أفادته وسائل الإعلام الإسرائيلية.

وقال موقع "0404" الإخباري، نقلاً عن مصدر أمني مطلع، إن اجتماعًا عسكريًا عقد مساء اليوم في إسرائيل توضح من خلاله أن المعلومات الاستخباراتية لجيشها تفيد بأن إيران تحضر لشن ضربات على إسرائيل من خلال وحدات "حزب الله" اللبناني المنتشرة في سوريا.

وأضافت أن الجيش الإسرائيلي، بدأ التحضير والاستعداد للهجوم الصاروخي من الأراضي السورية، مشيرًا إلى أن الهدف، الذي يخطط الإيرانيون لضربه في إسرائيل، عسكريًا على الأرجح.

من جانبها، نقلت صحيفة "هآرتس" أنه في الفترة الأخيرة تم تمييز استعدادات لإطلاق صواريخ إيرانية نحو شمال إسرائيل، وبحسب التقديرات، فإن طهران مصممة على الرد على ضربات جوية نسبت لسلاح الجو الإسرائيلي استهدفت قاعدة "T4 " في الأراضي السورية، والتي تم خلالها مهاجمة منشآت إيرانية وقتل 7 عناصر من الحرس الثوري الإيراني وصفتهم لاحقًا طهران بالمستشارين.

وذكر تقرير الصحيفة أن المسئول عن التخطيط للعملية هو "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني بقيادة الجنرال قاسم سليماني، وتقول التقديرات في إسرائيل إن ايران تريد تسوية حساب مفتوح لها مع عدوها، لكنها ستقوم بذلك دون جر المنطقة إلى حرب، موضحًا أن إحدى هذه الإمكانيات تتمثل بإطلاق عدد محدد من الصواريخ نحو أهداف عسكرية جنوب البلاد.

وأقيمت خلال الأيام الأخيرة، حسب "هآرتس"، محادثات  حول التطورات بين المسئولين في المؤسسة الأمنية ورؤساء سلطات محلية في كافة أنحاء البلاد.

وتقول التقارير الإعلامية الإسرائيلية، إن قادة من "حزب الله" يشاركون بالتحضيرات للعملية، إلى جانب قادة في تشكيلات مسلحة شيعية تمولها إيران في سوريا.

وبالتوازي مع ذلك اجتمع المجلس الأمني الإسرائيلي المصغر اليوم، في جلسة استمرت 4 ساعات خططت لها مسبقًا، وناقش خلالها التوتر شمال إسرائيل والاتفاق النووي مع إيران.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

في وداع خالد محيي الدين

جمال سلطان

الإخوان وعنان.. كلام في"الوضاعة" التنظيمية!

محمود سلطان

تطوير التعليم.. رجوع إلى الخلف

فراج إسماعيل

مُحاور لإبليس ... أم ناقل لرسائله؟

د. حازم حسني

أصل الداء.. والدواء (التعليم مسيرة حياة 2)

حسام فتحي

العدو الضرورة..إبقاؤه..أو إختراعه!

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» رئيس الوزراء: رفع أسعار الطاقة قريبًا
» «رونالدو» يعادل رقم محمد صلاح
» إلغاء القيود على حركة النقد الأجنبي.. لهذا السبب
» الشوط الأول.. تعادل إيجابي بين برشلونة والريال
» تدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه السعودية
» بث مباشر.. مباراة المصري وسونجو الموزمبيقي
» مقتل 4 مدنيين في غارات للنظام السوري على إدلب
» بالفيديو.. آرسنال يقسو على بيرنلي بخماسية
» حبس موظف استولى على أموال مواطنين بزعم توظيفهم بالبترول
» «الصاغ الأحمر».. وداعًا آخر ضباط يوليو الديمقراطيين
» بمشاركة«صلاح».. ليفربول يسقط أمام تشيلسي

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • فجر

    03:37 ص

  • فجر

    03:38

  • شروق

    05:11

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:42

  • عشاء

    20:12

من الى
الاخوان المسلمين في السجون
محمود فؤاد مدير المركز المصرى للحق فى الدواء
غلاء الأسعار في مصر (ارشيفية)
زينب الغزالي
أحمد ماهر