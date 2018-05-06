» «رونالدو» يعادل رقم محمد صلاح

06 مايو 2018 - 09:39 م

نجح البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم ريال مدريد الإسباني، رقم ألفريدو دى ستيفانو، أسطورة النادي الملكي، فى وصافة الهدافين التاريخين لمباراة كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة، بعد تسجيله هدفا فى المباراة المقامة حاليا بين الفريقين.

وكان كريستيانو رونالدو يمتلك 17 هدفا فى المباراة الأبرز فى العالم، قبل أن يسجل هدفه رقم 18 اليوم وهو الرقم المسجل باسم دي ستيفانو فى وصافة هدافى مباريات الفريقين، فى القائمة التى يتصدرها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة بـ25 هدفا.

كما وقع كريستيانو رونالدو على الهدف رقم 400 لريال مدريد فى شباك برشلونة بتاريخ مباريات الكلاسيكو.

وعادل كريستيانو رونالدو أهداف النجم المصري محمد صلاح هذا الموسم، حيث أصبح فى رصيده 43 هدفا وهو نفس رصيد الفرعون المصري مع ليفربول الإنجليزي فى كل المسابقات.