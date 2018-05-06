» الشوط الأول.. تعادل إيجابي بين برشلونة والريال

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الرياضة

ريال مدريد وبرشلونة
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برشلونة

ريال مدريد

المصريون

الشوط الاول

انتهى الشوط الأول من مباراة برشلونة مع غريمه ريال مدريد، بهدف لكل منهما، في المباراة المقامة حاليًا على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة الـ36 من الدوري الإسباني. 

افتتح المهاجم الاوروجويانى لويس سواريز التهديف لفريق برشلونة فى الدقيقة العاشرة على بداية المباراة، مستغلا عرضية رائعة من زميله سيرجي روبرتو ليقابلها سواريز بتسديدة مباشرة فى المرمى.

ولكن نجح النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو فى تسجيل هدف التعادل بالدقيقة 15، بعد متابعته لرأسية النجم الويلزى جاريث بيل بعد عرضية الفرنسي بنزيما.

ونجح ريال مدريد بعد تسجيل هدف التعادل فى السيطرة على مجريات اللعب، وكاد رونالدو منح التقدم لريال مدريد فى مرتين بعد إهداره إنفرادين متتاليين. وتعرض سيرجى روبرتو للبطاقة الحمراء فى الدقيقة 47 بعد اعتدائه على البرازيلى مارسيلو لاعب ريال مدريد.

جدير بالذكر أن برشلونة قد حسم لقب الدوري الإسباني هذا الموسم وللمرة 25 فى تاريخه، بعد فوزه الجولة الماضية على ديبورتيفو لاكورونيا الأحد الماضي بنتيجة 4 – 2، حيث يمتلك 86 نقطة، بينما يحتل ريال مدريد المركز الثالث برصيد 71 نقطة.


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