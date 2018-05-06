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نشأت الديهي: "طز في المعونة الأمريكية"

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نشأت الديهي
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أمريكا

الديهى

معونه

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن صحيفة "المونيتور" الأمريكية قالت إن الكونجرس الأمريكي علق 300 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر، مشيرًا إلى أن الصحيفة أكدت أن أمريكا ستفرج عن المعونة كافة، بعد إلغاء مصر قانون الجمعيات الأهلية.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "ten "، اليوم الأحد، أنه لا علاقة بأمريكا بقانون الجمعيات الأهلية، الذي أقره البرلمان المصري، موضحًا أن قرار مصر مستقل، ولن نقبل بتدخل أحد في الشأن المصري.

وتابع "الديهي": "مصر لديها شعب أقدم من الشعب الأمريكي والدولة الأمريكية والكونجرس الأمريكي بآلاف السنين".

وأكد "الديهي"، أن مصر ترفض كل الشروط الأمريكية لعودة المعونة كافة، مشددًا "طز في المعونة الأمريكية".


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