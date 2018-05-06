"الديهي" يطالب نواب البرلمان بالابتعاد عن هذه القنوات

06 مايو 2018 - 09:44 م

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان المصري، حذر النواب من إجراء مداخلات هاتفية مع قنوات تابعة لجماعات خارجية، متسائلاً: "هل هناك نائب مصري يقبل الخروج بصوته على قنوات إخوانية معادية لمصر؟".

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "ten "، اليوم الأحد، أن القنوات الإخوانية التي يجب الابتعاد عنها هى "الشرق، مكملين، الجزيرة، العربي، وطن"، مشيرًا إلى أن كل هذه القنوات مسمومة، ولابد عدم الاقتراب منها.

وأوضح "الديهي"، أن العاملين في القنوات الإخوانية هم كارهون للدولة المصرية.