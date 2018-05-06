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إنقاذ 97 مهاجرًا غير شرعي غربي ليبيا

عرب وعالم

مهاجرين غير شرعيين
مهاجرين غير شرعيين

المصريون ووكالات

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أعلنت البحرية الليبية، الأحد، إنقاذ 97 مهاجرًا غير شرعي من الغرق، كانوا على متن قارب مطاطي غربي البلاد. 
جاء ذلك وفق بيان لمكتب الإعلام في القوات البحرية الليبية، التابعة لحكومة "الوفاق الوطني" اطلعت عليه الأناضول.
وقال البيان إن "دورية تابعة لحرس السواحل تمكنت من إنقاذ 97 مهاجرًا غير شرعي، بينهم 4 نساء، كانوا على متن قارب مطاطي".
وأوضح البيان أن المهاجرين من جنسيات إفريقية مختلفة، بينهم 29 مصريًا، وتونسيان.
وتم نقل المهاجرين إلى قاعدة طرابلس البحرية، وقدمت المساعدة الإنسانية والطبية لهم، ثم تم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، بمركز إيواء تاجوراء (شمال غرب ليبيا)، حسب البيان. 
ومنذ سنوات يتدفق مهاجرون أفارقة على ليبيا، أملا في عبور البحر المتوسط بطريقة غير شرعية نحو السواحل الإيطالية، ومنها إلى بقية الدول الأوروبية، هربا من حروب أو ظروف اقتصادية متردية في بلدانهم. -

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