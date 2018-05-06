مدرب تشيلسي يتغزل في مهاجمه جيرو

06 مايو 2018 - 10:48 م

أبدى الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لتشيلسي الإنجليزي، إعجابه بالمستوى الفني للمهاجم الكروي الفرنسي أوليفيه جيرو بعد الهدف الذي أحرزه في شباك ليفربول بالدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريمرليغ).



وجاءت تصريحات كونتي بعد فوز فريقه على ليفربول بهدف نظيف في الجولة السابعة والثلاثين للمسابقة المحلية.



وفي مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، أكد كونتي "جيرو أحضر معه شخصية عظيمة جدًا، إنه يمتلك الخبرة وكنا بحاجة ماسة له، اليوم قدم مباراة رائعة فهو لاعب من طراز فريد".



وأضاف "علينا أن نكون سعداء للغاية لأن اللاعبين قدموا مباراة طيبة، عادة عندما يكون عليك لعب مباراة يجب أن تفوز بها فليس من السهل لأنه أمر طبيعي أن تكون عصبيًا واليوم كان لابد الفوز وأمام فريق ليس بالسهل، فريق يلعب نهائي دوري الأبطال".



وأوضح كونتي "ليفربول فريق خطير جدًا في الهجوم، لقد أظهرنا صلابة دفاعية وانسجام رائع، لقد حرمناهم من القيام بأي شئ".



واختتم المدرب الإيطالي تصريحاته بالقول "أتمنى أن نتعلم من أخطائنا بالموسم القادم، هذا الدوري ليس سهلًا وعلينا أن نعمل بشكل أفضل في سوق الانتقالات".



وبفوز اليوم، ارتفع رصيد تشيلسي إلى 69 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد ليفربول عند 72 نقطة في المركز الثالث.

