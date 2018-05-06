06 مايو 2018 - 10:50 م

قال الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي لكرة القدم، إن تشيلسي فريق من طراز عالمي.



وجاءت تصريحات كلوب عقب الهزيمة من تشيلسي بهدف نظيف في الجولة السابعة والثلاثين للدوري المحلي (البريمرليغ).



وفي مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، أكد كلوب "تشيلسي فريق من طراز عالمي ويمتلكون لاعبين لديهم إمكانيات غير عادية، يمكنني تقبل الخسارة أمامهم".



وأضاف "بالطبع كنا نود أن نفوز اليوم ونحسم كل شيئ وننسى مباراة برايتون لكن أيضا تشيلسي أمامهم جدول صعب، لا تعتقد أن مباراة نيوكاسل في السان جيمس بارك ستكون نزهة لهم".



وفيما يتعلق بالمستوى المتواضع للمصري محمد صلاح في لقاء اليوم، قال كلوب "لم يجد المساحات المعتاد عليها، لكن كان بإمكانه تقديم أداءًا أفضل".



واختتم مدرب ليفربول تصريحاته بالقول "مازالت لا أفهم كيف استقبلنا هدف الفرنسي أوليفيه جيرو، أنا مستاء للغاية من الخطأ الذي ارتكبناه".



وبهزيمة اليوم، تجمد رصيد ليفربول عند 72 نقطة في المركز الثالث، فيما ارتفع رصيد تشيلسي إلى 69 نقطة في المركز الخامس.

