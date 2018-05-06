45 قتيلاً في هجوم لـ"عصابات" مسلحة بنيجيريا

06 مايو 2018 - 11:04 م

قتل 45 شخصاً على الأقل، الأحد، إثر هجوم لعصابات مسلحة على قرية "غواسكا"، شمال غربي نيجيريا، بحسب مصادر محلية.

وأعلنت مجموعة حماية وحراسة مدنية محلية في نيجيريا، الأحد، أن القتلى سقطوا، في هجوم لعصابات مسلحة، على قرية "غواسكا" بولاية كادونا، شمال غربي البلاد.

وقال مصدر في مجموعة "طلائع الأمن والحكم الرشيد"، للأناضول، إنه "تم نقل 45 جثة (من الأدغال)، ظهر اليوم، بمساعدة المتطوعين والحراس المدنيين وعدد من الجنود".

وأضاف المصدر أنّ "عصابات مسلحة (لم يسمها) هاجمت الأبرياء في منطقة برنين غواري ودمروا منازلهم وحرقوها".

من جهته، قال عليو عثمان، المتحدث باسم الشرطة المحلية، في تصريح صحفي، إنّ "الشرطة فتحت تحقيقا حول الواقعة" وأضاف أنه مازال غير قادرا على إعلان الحصيلة الفعلية للقتلى.

وتتعرض منطقة "برنين غواري" لهجمات من عصابات مسلحة تأتي من قرية "دانسادو"، في ولاية "زامفارا" المجاورة، بحسب تقارير إعلامية.

وخلال العام الجاري، شهدت برنين غواري، عدة هجمات لتلك العصابات المسلحة من أجل سرقة المواشي وتنفيذ عدد من الجرائم الأخرى. -

