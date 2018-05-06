تعليق صادم لـ"أديب" عن انخفاض الأسعار في مصر

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن الأسعار في مصر لن تنخفض، ولكن يجب أن يكون هناك زيادة في الدخل، وهذا لن يتحقق إلا بضخ مزيد من الاستثمارات.
وأضاف "أديب"، خلال ببرنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "on e"، مساء الأحد، أن جلب الاستثمارات إلى مصر هى كلمة السر خلال الفترة المقبلة، مطالبا الحكومة أن تعمل على جذب استثمار مباشر بصورة أكبر.
وشدد على ضرورة أن تهتم مصر بالحماية الاجتماعية للمواطنين خلال تحركها لتحقيق النهضة الاقتصادية.
وأردف "أديب" بالقول "مبنقولش مش عايزين الزيادات.. بس كل شهر زودوا حاجة، مترفعوش كل حاجة في شهر واحد"، متابعا: "عندنا تجار دمهم خفيف أول ما حاجة تزيد، بيرفعوا كل حاجة".
كما شبه "أديب" الاقتصاد المصري بـ اللاعب محمد صلاح، معقبا: "لازم نجيب كل ماتش جول في الاقتصاد".