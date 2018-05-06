» عمرو أديب: "هؤلاء أخطر على مصر من الإخوان"

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علق الإعلامي عمرو أديب، على نشوب عدة حرائق الفترة الماضية كحريق مستشفى الصدر، ومصنع كوم امبو، بالإضافة إلى حريق المتحف المصري الكبير، قائلاً: "الموظفين الفاسدين أسوأ من الإخوان".
وأشار "أديب"، خلال ببرنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "on e"، اليوم الأحد، إلى أن مصر لديها الفرصة إما أن تنطلق أو تنزلق، مضيفا: "مصر بتنطلق.. وعايزة همة عشان تجري".


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