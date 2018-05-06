» المصري يتصدر مجموعته في "الكونفدرالية"

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نجح فريق المصري البورسعيدي، يوم الأحد، في حصد أول ثلاث نقاط له في دور المجموعات لكأس الاتحاد الإفريقي (الكونفدرالية).
وتغلب المصري على ضيفه يونياو دو سونغو الموزمبيقي بهدفين دون رد، في الجولة الأولى للمجموعة الثانية للبطولة القارية.
أحرز هدفي المصري، أحمد جمعة في الدقيقتين 36 و52 من زمن المباراة.
وفي وقت سابق اليوم، تغلب نهضة بركان المغربي على ضيفه الهلال السوداني بهدف دون رد، ضمن نفس الجولة للمجموعة.
بذلك، يتصدر المصري البورسعيدي المجموعة برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف عن نهضة بركان، والهلال المركز الثالث دون رصيد من النقاط بفارق الأهداف عن يونياو.
ويعد الصفاقسي التونسي أكثر فرق القارة تتويجًا بالبطولة بإجمالي 3 مرات، بفارق لقب واحد عن النجم الساحلي التونسي ومازيمبي الكونغولي، ويحمل الأخير لقب النسخة الأخيرة. 

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