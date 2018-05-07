وزير التعليم يكشف حقيقة إلغاء المدارس التجريبية

07 مايو 2018 - 12:16 ص

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والعليم، إنه أصدر قرارا بإصدار المناهج والمواد التعليمية لصف "كى جى" و"كى جى 2"، منتقدًا ما يتردد أن الوزارة لا تفصح عن خططتها التعليمية، معلقا: "نقول إيه أكتر من كده إحنا بنقول الحاجة قبل ما نعملها والناس بتلومنا!".



وأوضح "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "هنا العاصمة"، المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، مساء الأحد أنه يجب أن يسأل عن المنتج وليس الطريقة، موضحا أنه ليس لديه الوقت لكتابة التقارير للبرلمان.



وأضاف وزير التعليم "كنت أفضل أن يدور الحديث حول الاستراتيجية التعليمية الجديدة ذاتها، ورغم بعض المخاوف إلا أن كثير من النواب أجمعوا على ضرورة أن نسير في هذا الطريق"، مؤكدا أن المدارس التجريبية لن تتغير حتى خريف 2019.

