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مدرب برشلونة يطالب بتطبيق تقنية الفيديو في "الليجا"

الرياضة

فالفيردي
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طالب أرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة، الأحد، بضرورة تطبيق تقنية الفيديو في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا).
جاءت تصريحات فالفيردي في المؤتمر الصحفي، الذي أعقب مباراة كلاسيكو الأرض بين فريقي برشلونة وريال مدريد والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما في الجولة السادسة والثلاثين للمسابقة.
وقال فالفيردي "إدخال تقنية الفيديو في كرة القدم، وتحديدًا في الدوري الإسباني أصبح أمرًا ضروريًا للغاية، في ظل الأخطاء التحكيمية المتكررة".
وأضاف "سيرجي روبيرتو أخبرني أن مارسيلو اصطدم به، وهو حاول إبعاده عن طريقه مما دفع الحكم لطرده، لكني لم أشاهد اللقطة".
وأوضح "الممر الشرفي الذي أقامه اللاعبون هو من تفكيرهم، لم نتفق عليها من قبل، إنها مفاجأة من قبل جيرارد بيكيه".
واختتم فالفيردي تصريحاته بالحديث عن السير الاسكتلندي أليكس فيرغسون، قائلًا "فيرغسون هو شخص مهم في عالم كرة القدم، ونحن نتمنى تعافيه في أسرع وقت".
بهذا التعادل، ارتفع رصيد برشلونة إلى 87 نقطة في الصدارة، حيث توّج الجولة الماضية بلقب الموسم الحالي، فيما ارتفع رصيد ريال مدريد إلى 72 نقطة في المركز الثالث.
وبتعادل اليوم، حافظ برشلونة على سجله الخالي من الهزائم في الموسم الحالي لـ"الليغا". 

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