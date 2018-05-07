الزمالك يفاجيء الأهلي بـ"صفقة قرن" جديدة

07 مايو 2018 - 07:20 ص

كشف الإعلامي أحمد الشريف - مقدم برنامج "ملعب الشريف" - عن وجود ما أسماه "صفقة قرن" جديدة وقعت لنادي الزمالك .



وقال "الشريف" خلال برنامجه المذاع على قناة "LTC": "فيه صفقة من العيار الثقيل وقعت في نادي الزمالك وتعتبر صفقة القرن اللي جاي بقى مش اللي فات ".



وأضاف: "الصفقة مضت فعليا في نادي الزمالك بس مش هنعلن عنها غير بعد مباراة الإسماعيلي .. بس أنا بقول لجماهير الزمالك العظيم إن فيه صفقة فعلا وهنشوف المرة دي بقى هل حد هيقدر يخليه ميروحش الزمالك ولا لا؟ .. الله أعلم يعني".







