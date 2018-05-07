» فنانة عربية تظهر مع "ميسي"

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نشرت الفنانة اللبنانية يارا مقطعا فيديو مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وهي تلتقط صورة "سيلفي " معه ويوقع لها أوتوجراف.
وعلقت يارا على الفيديو الذي نشرته عبر حسابها على "تويتر"، قائلة: "حينما تلتقي أسطورتين".
وذكر معلقون على "الفيديو" أن الفنانة اللبنانية تشجع الفريق الكاتالوني وتشجعه كما تحب الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي.
When the two legends meet ???????????????? con el mejor jugadore de la historia #LeoMessi visca barça @FCBarcelona #barcelona #elclasico #leomessi #viscabarca #king #legend #Yara— Yara (@yara_lb) 5 mai 2018
لقاء الأساطير????????????????#يارا #برشلونه pic.twitter.com/5J0JD7u4Qo
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