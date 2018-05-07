  • الإثنين 07 مايو 2018
  • بتوقيت مصر10:40 ص
بحث متقدم
محمد صلاح

اتحاد الكرة تعامل مع صلاح بإستعلاء لهذا السبب

ضحايا مذبحة الرحاب

شاهد.. معلومات صادمة عن بطل مذبحة فيلا الرحاب

عمرو جمال

مفاجأة من جهاز المنتخب الوطني لـ"عمرو جمال"

الدولار

الدولار يسجل 17.68 جنيه

تجسس

حماس تكشف أكبر شبكة تجسس إسرائيلية

عمرو أديب

تعليق صادم لـ"أديب" عن انخفاض الأسعار في مصر

الدولار

إلغاء القيود على حركة النقد الأجنبي.. لهذا السبب

النهضة

النهضة تفوز في انتخابات تونس على "النداء" واليسار

حادث الرحاب

الكشف عن تفاصيل جديدة بمذبحة فيلا الرحاب

مصرع عامل وابنه في حريق بسوهاج

مصرع عامل فى حادث مرورى بالمنوفية

شاهد.. معلومات صادمة عن بطل مذبحة فيلا الرحاب

آخر الأخبار

ضحايا مذبحة الرحاب
ضحايا مذبحة الرحاب

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

الكشف عن تفاصيل جديدة بمذبحة فيلا الرحاب

#

قاتل ابن عشيقته أثناء ممارسة الرذيلة يروى الجريمة

#

قضية صادمة أمام القضاء الكويتي

#

معلومات صادمة عن مهندس "صفقة القرن"

قتل

دي إم سي

ايمان الحصرى

أسرة الرحاب

كشفت  " رانيا" إحدى جارات أسرة الرحاب، عن تفاصيل جيدة بقضية مذبحة الرحاب قائلة :" صاحب الفيلا قام باستئجارها منذ عام ونصف".

وأضافت " رانيا " في مداخلة هاتفية ببرنامج " مساء دي إم سي" المذاع علي فضائية " دي إم سي" ، أن صاحب الفيلا مر بضائقة مالية منذ عدة أشهر ولم يتمكن من سداد مستحقات الفيلا ولم يقم بأعمال الصيانة الخاصة بها .

و تابعت ، :" صاحب الفيلا إدعي أنه رجل أعمال ولكنه كان نصاب محترف ، حيث قام بالنصب علي عدة أشخاص و كانوا يأتون لمنزله و يهددونه" .

شاهد الفيديو..

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

في وداع خالد محيي الدين

جمال سلطان

الإخوان وعنان.. كلام في"الوضاعة" التنظيمية!

محمود سلطان

تطوير التعليم.. رجوع إلى الخلف

فراج إسماعيل

مُحاور لإبليس ... أم ناقل لرسائله؟

د. حازم حسني

أصل الداء.. والدواء (التعليم مسيرة حياة 2)

حسام فتحي

العدو الضرورة..إبقاؤه..أو إختراعه!

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» "إدمان الجنس" حقيقة.. أم خرافة؟
» أمطار ورياح ترابية اليوم والعظمى تسجل 30 درجة
» فنانة عربية تظهر مع "ميسي"
» ستورمي دانييلز تواجه ترامب على الهواء
» سيدة تابعة للنهضة تفوز برئاسة بلدية العاصمة
» النهضة تفوز في انتخابات تونس على "النداء" واليسار
» امرأة تسرق صور "باريس هيلتون" العارية
» استبعاد إبراهيم عيسي من مسلسل أرض النفاق
» حقيقة مشاركة المطرب محمد عبده في برنامج "رامز جلال"
» سر انسحاب هاني رمزي من تقديم برنامج مقالب هذا العام
» هذا ما قاله "كلوب" بشأن توقف "صلاح" عن التسجيل

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • ظهر

    11:56 ص

  • فجر

    03:37

  • شروق

    05:10

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:43

  • عشاء

    20:13

من الى
الاخوان المسلمين في السجون
محمود فؤاد مدير المركز المصرى للحق فى الدواء
غلاء الأسعار في مصر (ارشيفية)
زينب الغزالي
أحمد ماهر