الإسكان: هنوفر لكل مواطن وحدة سكنية

07 مايو 2018 - 09:23 ص

أكد هاني يونس، المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن وزير الإسكان طالب رؤساء المدن الجديدة خلال اجتماعه معهم بضرورة الاهتمام بمشروعات والطرق والبنية الأساسية.

وقال "يونس"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "رأي عام" على قناة "تن" إن ما تم إنجازه في المشروعات السكنية أضعاف مضاعفة ما تم في عشرات السنين الماضية، مضيفًا: "وزير الإسكان قال لرؤساء المدن عندنا شغل من نار الفترة المقبلة".

وتابع: "إحنا مش هنبطل شغل، ومش هنبطل بناء وحدات إسكان اجتماعي حتى نوفر وحدة لكل مواطن تنطبق عليه الشروط".