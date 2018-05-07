اتحاد الكرة تعامل مع صلاح بإستعلاء لهذا السبب

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عمرو الشوبكى

اتحاد الكرة المصرى

أكد الدكتور عمرو الشوبكى، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن محمد صلاح لاعب المنتخب المصري المحترف بين صفوف نادى ليفربول الإنجليزى صنعته منظومة غير مصرية متقدمة، مشيرًا إلى أن نجاحه الفضل فيه ليس لاتحاد الكرة المصري ولا منظومتنا الرياضية إنما لمنظومة سمحت له بالتفوق ولم تسأله عن أصوله.

وأضاف الشوبكى خلال مقاله الذى نشر بالمصرى اليوم تحت عنوان "نجاحات صلاح"، إن حب الناس ودعمهم الهائل لصلاح داخل مصر وخارجها كان سببًا رئيسيًا فى فشل منظومة البؤس فى كسره، مشيرًا إلى أن حال غياب هذا الدعم لكان مصيره مثل آلاف المواهب المدفونة، أو التى دُفنت بسبب البيروقراطية والروتين وغياب القواعد والقوانين.

ومضى الخبير السياسي قائلاً: "لأن صلاح ليس ميسى أو رونالدو، فتعامل معه الاتحاد بكَم من الاستعلاء وقلة الذوق، وحوّل كل الالتزامات والمعانى القانونية والأخلاقية والمهنية التى تترتب على عقود الاحتراف إلى كلام إنشائى وشعارات تدل على طريقة التفكير الكارثية التى يتعامل بها اتحاد الكرة، والتى تعطى دليلاً حياً على أسباب عدم دخولنا كأس العالم منذ 28 عاماً.


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