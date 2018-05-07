مفاجأة من جهاز المنتخب الوطني لـ"عمرو جمال"

07 مايو 2018 - 09:46 ص

فاجأ الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر اللاعب عمرو جمال مهاجم النادي الأهلي المحترف بهلسنكي الفنلدي بالانضمام إلى صفوف الفريق خلال معسكر الكويت، إضافة إلى انضمام عبدالله السعيد لاعب كوبين بالوسورا، وذلك عقب مشاركة الثنائي في الدوري الفنلندي بصفة مستمرة.

ويرتبط انضمام الثنائى بإعلان هيكتور كوبر قائمة محترفين الفراعنة المقرر الاعلان عنها خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويستعد المنتخب الوطنى، للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2018 التي تستضيفها روسيا فى الفترة من 14 يونيو حتى 15 يوليو المقبلين، حيث أوقعت القرعة التي أقيمت بالعاصمة موسكو المنتخب ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم البلد المنظم بالإضافة الى أوروجواي بطل العالم نسختين سابقتين، والسعودية ممثل الكرة الآسيوية ، ومن المقرر أن يستهل الفراعنة مشواره في البطولة بمباراة أوروجواى يوم 15 يونيو المقبل في ثاني مباريات وأيام البطولة.

ويلتقى المنتخب الوطني نظيره الكويتي يوم 25 مايو قبل أن تتوجه البعثة الى الأول من يونيو أمام كولومبيا فى إيطاليا، قبل أن يواجه بلجيكا فى ختام الاستعدادات يوم 6 يونيو.