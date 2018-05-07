كثافات مرورية بمحاور الجيزة

07 مايو 2018 - 09:49 ص

شهدت معظم محاور الجيزة، اليوم الاثنين، كثافات مرورية بسبب زيادة الأحمال، منها أعلى كوبرى أكتوبر فى الاتجاهين، للقادم ومتجه من القاهرة.

وظهرت كثافات مرورية أعلى كوبرى الدقى، بسبب أعمال إصلاحات، ما أدى إلى توقف حركة السيارات للمتجه من وزارة الزراعة حتى ميدان الجامعة والجيزة.

كما ظهرت كثافات أخرى بكوبرى 15 مايو، وظهرت كثافات مرتفعة بمحور صفط اللبن ومنطقة محيط جامعة القاهرة، وأيضًا تظهر بعض الكثافات أعلى كوبرى الجيزة فى الاتجاه المؤدى لمستشفى الرمد.