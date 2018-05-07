اجتماع لمجلس الأهلي لبحث قضايا النادي

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ملفات

الاهلى

الخطيب

يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب اجتماعا، بفرع الشيخ زايد لبحث ومناقشة عدد من الملفات المهمة

ويأتي على رأسها الملف الإنشائي في الفروع الثلاثة، بجانب مناقشة أزمة الرعاية بعد غياب الشركات المتقدمة للحصول على حق رعاية النادي لمدة 3 سنوات، وبث المباريات لمدة موسمين مقبلين، بسبب الاعتراض على بعض البنود الموجودة بكراسة الشروط، وهو الأمر الذي كان بمثابة مفاجأة لمجلس الإدارة.

كما سيُناقش المجلس خلال اجتماعه التعديلات التي جرت على كراسة الشروط، تمهيدًا لطرح المزايدة من جديد.


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