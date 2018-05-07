لبن جوز الهند الحل السحري لمشاكل الشعر والبشرة

07 مايو 2018 - 10:43 ص

يعتبر لبن جوز الهند حلا سحريا لكثير من مشاكل البشرة والشعر ويمكن استخدامه ببساطة لحل تلك المشاكل.

تحتوي ثمرة جوز الهند على سائل ماء جوز الهند، وزيت ولبّ أبيض، وباستخدام اللّب الأبيض يمكننا صنع لبن، أو حليب جوز الهند؛ حيث يحضّر بطريقة بسيطة جدّاً، فما علينا إلّا نقع مبشور اللبّ الأبيض في ماء ساخن، وعندما يصبح لون الماء أبيضاً نصفّيه، ونشربه كما هو من دون إضافات.

كما يمكن أن يدخل في العديد من الوصفات الشهيّة نيابةً عن الحليب، ويكثر استخدام لبن جوز الهند في عدّة دول مثل: كمبوديا، والهند، والفلبين، وماليزيا، والبرازيل، وأندونيسيا، وتايلاند.

فوائد لبن جوز الهند

يرطّب فروة الرأس ويغذّيها، ويعالج جفاف الشعر، ويقضي على القشرة، كما يحافظ على صحّة الشعر، ويمنع تساقطه وذلك بخلطه مع زيت الزيتون.

يمكن خلط لبن جوز الهند مع العسل أيضاً ليعطي الشعر نعومةً وقوّة.

ويدخل في وصفات إنقاص الوزن؛ فهو يحتوي على الألياف التي تشكّل حاجزاً بينك وبين الجوع. ينظّم مستوى السكّر في الدمّ؛ لاحتوائه على المنغنيز، وغني بالكالسيوم، والفسفور، فيساعد على نمو العظام ويمنع هشاشتها.

يقلّل نسبة الكولسترول في الجسمن يمدّ الجسم بالنشاط والطاقة، ويقضي على التعب والإرهاق. يزيد من قوّة الجهاز المناعيّ ضدّ الأمراض والعدوى. يقي من الإصابة بفقر الدمّ فهو مصدر غنيّ بالحديد. غني بفيتامين (C )، والنحاس؛ وهما عنصران مهمّان في المحافظة على صحّة الجلد.

يغذّي البشرة، ويكافح التجاعيدن يكافح السرطان ويقلّل من خطر الإصابة به. يسهّل عمليّة الهضم، ويمنع الإمساكن يُعالج التهاب المفاصل؛ لاحتوائه على السيلينيوم.

يقلّل من التوتّر والقلق، ويحافظ على هدوء الأعصاب. ينشّط وظائف الكبد والكليتين، و يقي من مشاكل القلب وأمراضه. يحارب الجراثيم، والفيروسات، والفطريات؛ لاحتوائه على حمض اللوربيك. يعالج الجروح والالتهابات، والصدفيّة، والأكزيما في الجلد. يعدّ علاجاً فعّالاً لحبّ الشباب.

""طرق استخدام لبن جوز الهند""

نبشر لبّ جوز الهند، ثمّ نضعه في قطعة قماش حتى نستخرج اللبن، بعدها نضعه على النار لمدّة خمس دقائق، يمكن أن نستخدمه بعد ذلك مباشرة، ونضعه على الشعر وجذوره، ونتركه لخمس ساعات، ثمّ نغسله بالماء والشامبو؛ حيث إنّ هذه الخلطة فعّالة للحصول على شعر ناعم وأملس.

نخلط اللبن الزبادي مع لبن جوز الهند، ثمّ نضعه على البشرة ونتركه مدّة خمس دقائق، ثمّ نغسل الوجه بالماء الدافئ لنحصل بعدها على بشرةٍ مشدودة خالية من الشوائب.

نخلط ملعقةً كبيرةً من لبن جوز الهند، مع نصف ملعقة كبيرة من ماء الورد، ونستخدم الخلطة بعد التعرّض للشمس للتخلّص من الاسمرار والحروق.