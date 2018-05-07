التحقيق مع 49 طبيبًا وإداريًا لتغيبهم عن العمل بمستشفى سمسطا

07 مايو 2018 - 10:56 ص

قرر الدكتور عبد الناصر حميدة السعيطى وكيل وزارة الصحة ببنى سويف إحالة 49 طبيبًا وإداريًا للشئون القانونية أثبتت لجان المتابعة تغيبهم عن العمل بمستشفيى سمسطا وإهناسيا المركزيين بدون إذن مسبق ورصدت إدارتا التفتيش المالي والإداري غيابهم وترك بعضهم العمل قبل المواعيد الرسمية.



وكان العميد عبد الرحمن عامر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا، أحال 37 طبيبا وإداريا للتحقيق بمديرية الصحة حيث جاء بتقرير إدارة التفتيش المالى والإداري، للشئون القانونية أنهم تغيبوا عن العمل خلال المرور على المستشفى.



كما أحال ممدوح عباس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا 12 طبيبًا وإداريا للتحقيق بمديرية الشئون الصحية لتغيبهم عن العمل، خلال مرور مفاجئ لمدير التفتيش المالى والإداري على المستشفى.