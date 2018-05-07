» الذهب يتراجع ليسجل هذا الرقم

07 مايو 2018 - 11:04 ص

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تراجعت أسعار الذهب اليوم في الأسواق، حيث بلغ سعر عيار 21 نحو 643 جنيهًا في السوق المحلية، بعد أن وصل إلى 663 جنيهًا في الأيام الماضية.

ونستعرض فيما يلي أسعار بيع أعيرة الذهب:

عيار 18 : 551 جنيهًا

عيار 21 : 643 جنيها

عيار 24 : 734 جنيهًا

الجنيه : 5144 جنيها

السعر العالمي : 1310 دولارا

أسعار الذهب في مصر شهدت اضطرابات كثيرة على مدار الشهر الماضي وذلك بالتزامن مع ارتفاع غير مسبوق فيها نتيجة تحرك سعر أوقية الذهب بشكل كبير مع زيادة حدة التوترات التجارية بين أمريكا والصين.