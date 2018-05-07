  • الإثنين 07 مايو 2018
  • بتوقيت مصر12:22 م
بحث متقدم
احمد ماهر

ماهر عن المراقبة الأمنية :حياتى تشبه "سندريلا"

سما المصرى

بلاغ يطالب بإحالة سما المصرى لمحاكمة جنائية عاجلة

صورة الضحايا

3 روايات عن مذبحة الرحاب تثير الجدل

المشير طنطاوى مع نجلى مبارك

ماذا قال المشير طنطاوى لنجلى "مبارك"؟

عبدالله السعيد

الزمالك يفاجيء الأهلي بـ"صفقة قرن" جديدة

الإعلامي نشأت الديهي

بالفيديو.. لفظ خارج من نشأت الديهي عن المعونة الأمريكية

ضحايا مذبحة الرحاب

شاهد.. معلومات صادمة عن بطل مذبحة فيلا الرحاب

صورة الخبر

"صلاح" و"ماني" عائق ليفربول في نهائي أوروبا

الدولار

الدولار يسجل 17.68 جنيه

تجسس

حماس تكشف أكبر شبكة تجسس إسرائيلية

5 خيوط سرية في مذبحة الرحاب

قضايا وحوادث

أرشيفية
أرشيفية

أحمد الشربينى

أخبار متعلقة
#

سيد علي يكشف تفاصيل خطيرة وراء مذبحة الرحاب

#

شاهد.. معلومات صادمة عن بطل مذبحة فيلا الرحاب

#

مفاجأة مدوية تقلب حادث "الرحاب" رأسًا على عقب

#

ملحوظة مريبة رأيتها عند فيلا رجل الأعمال القتيل بالرحاب

تعتبر جريمة مذبحة الرحاب من أبشع الجرائم التى شهدتها القاهرة وأغمضها على الإطلاق تصل إلى جرائم المافيا.

وترصد"المصريون" أبرز المشاهد في جريمة مذبحة الرحاب.

عثرت الأجهزة المختصة على خزنة سلاح الجريمة ملقاه علي الأرض وبجانبها فوارغ 11 طلقة نارية عيار 9 مل .

أما المشهد الثاني، فعثرت الأجهزة الأمنية على وجود مخدة علي رأس "الضحية" الذى يلاحقه الاتهام بقتل جميع أفراد الأسرة.

أما المشهد الثالث، فتلاحظ تخدير كلب الحراسة الخاص بالضحايا وأمرت النيابة بعرضه علي الطب الشرعي

رابعًا: العثور على جثث الضحايا في أماكن تفرقة داخل الفيلا ما يعكس حالة المطاردة التي سادت المكان والأب أولهم

أما المشهد الخامس، رفض أصدقاء المجنى عليهم رواية قيام الأب بقتلهم وانتحاره، مؤكدين أنه قبل 24 ساعة من اكتشاف المذبحة كانوا متجهين للفيلا لمقابلته إلا أن أحد أفراد الأمن الإداري أخبرهم بأن الأسرة بأكملها ليست موجودة وأنهم استقلوا سيارة مع شخص ما ولم يعودوا إلى منزلهم.

كشفت مصادر أمنية تفاصيل جديدة فى واقعة قتل أسرة الرحاب داخل فيلا الخاصة بهم قائلًا: "أن رجل الأعمال الذى عثر على جثتة اخرقته 3 رصاصات فى الرأس على الجبين مباشرة والطلقتين الثانية والثالثة أسفل الذقن في اتجاه الجمجمة".

وبين المصدر، أن الرصاصات تنفى واقعة الانتحار لأن الشخص المنتحر لا يستطيع إطلاق أكثر من رصاصة على نفسه، موضحًا أن ما حدث في تلك الواقعة، هو عملية قتل لرجل الأعمال وأسرته.

وأضاف المدير أن رجل الأعمال المقتول كان على خلافات مالية تطورت حتى أصبحت محاضرًا وأحكام قضائية تطارده، بالإضافة إلى أنها تطورت إلى رسائل تهديد من قبل أصحاب المديونيات، وتبين ذلك من فحص تليفون المجني عليه، بحسب"الوطن".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

في وداع خالد محيي الدين

جمال سلطان

الإخوان وعنان.. كلام في"الوضاعة" التنظيمية!

محمود سلطان

تطوير التعليم.. رجوع إلى الخلف

فراج إسماعيل

مُحاور لإبليس ... أم ناقل لرسائله؟

د. حازم حسني

أصل الداء.. والدواء (التعليم مسيرة حياة 2)

حسام فتحي

العدو الضرورة..إبقاؤه..أو إختراعه!

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» طفل يذهل المسلمين بصوت عبد الباسط عبد الصمد
» تقدم تياري "عون والحريري" في الانتخابات بلبنان
» التشكيل المتوقع للزمالك أمام الإسماعيلي
» داعية عن برنامج سما المصري: "مبقاش غير الرقاصين"
» "الوزراء" تزف بشرى سارة للمواطنين
» بث مباشر.. مراسم تنصيب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
» الذهب يتراجع ليسجل هذا الرقم
» تعرف على أسرع طريقة لتطويل شعرك
» "إدمان الجنس" حقيقة.. أم خرافة؟
» أمطار ورياح ترابية اليوم والعظمى تسجل 30 درجة
» فنانة عربية تظهر مع "ميسي"

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    03:37

  • شروق

    05:10

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:43

  • عشاء

    20:13

من الى
الاخوان المسلمين في السجون
محمود فؤاد مدير المركز المصرى للحق فى الدواء
غلاء الأسعار في مصر (ارشيفية)
زينب الغزالي
أحمد ماهر